İhlas Haber Ajansı

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Önce güvenlik kamerası ve musluklar şimdi de semaveri çaldılar

Çorum merkezde bulunan Kışla camine hırsızlar dadandı.

Daha önce güvenlik kamerası ve muslukları çalınan camide bu kez de din görevlisine ait semaver çalındı.


Olay, gece saatlerinde Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 10. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caminin ön tarafında bulunan camı kırarak içeriye giren hırsız ya da hırsızlar, odada bulunan semaveri çalarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden din görevlisi polisi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı çalışma sonrası, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.


Daha öncede aynı caminin abdesthane muslukları ile kamerasının çalındığı öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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