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Önce kardeşini vurdu, sonra aynı silahla hayatına son verdi

Çorum’un İskilip ilçesinde bunalıma giren bir kişi önce kardeşini vurdu, sonra aynı silahla hayatına son verdi.

Çorum'un İskilip ilçesinde bunalıma giren bir kişi önce kardeşini vurdu, sonra aynı silahla hayatına son verdi.



Olay, ilçeye bağlı, Seyirçay köyünde meydana geldi. İddialara göre, Demirciler Mahallesi'nde yaşayan Celal Narlı (60), girdiği bunalım sonucu kardeşi Şeref Narlı'yı (58) silahla yaraladı. Olayın ardından eve giden Celal Narlı burada aynı silahla hayatına son verdi. Ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şeref Narlı burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Olaya ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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