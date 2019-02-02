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Önünü kestikleri araçtaki kişileri vurdular: 2 yaralı

Çorum’da bir otomobilin önünü kesen kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar, araçta bulunan 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

Çorum'da bir otomobilin önünü kesen kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar, araçta bulunan 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.


Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ö. ve B.D. adlı kişilerin içinde bulunduğu otomobil, eski cumartesi pazarı içerisinde bulunan Altınevler Camii önünde kesildi. Diğer otomobilde bulunan kişi veya kişiler, B.Ö. ve B.D'yi tabancayla yaraladı.


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin yaptığı incelemeler sırasında olayda kullanıldığı tahmin edilen bir tabanca birkaç sokak ileride bulundu. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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