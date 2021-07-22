Onur Akın'dan muhteşem konser

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sahne alan ünlü sanatçı Onur Akın, unutulmaz bir gece yaşattı.

Kentpark'ta düzenlenen halk konseri, Semazen gösterisi, Bitlis yöresi halk oyunları ve Kafkas ekibinin gösterileriyle başladı. Bayram etkinliklerinin finalinde ise ünlü sanatçı Onur Akın sahne aldı. SMA hastalığı konusunda çok hassas olan Onur Akın, ilçede yaşayan SMA hastası Zehra Meva bebeği ve ailesini, ilçe kaymakamı Fatih Görmüş'ü ve Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i sahneye davet etti. Akın, Kaymakam Fatih Görmüş ve Başkanı Abdulkadir Şahiner yaptıkları konuşmalarda, SMA hastası Zehra Meva için destek isteyerek yapılan yardımlardan dolayı tüm Sungurlu halkına teşekkür ettiler.

Başkan Şahiner, "Bildiğiniz gibi evladımız SMA Tip2 hastası. Tedavisi için bizler de desteğimizi esirgemeyelim. Az çok demeyelim, birimiz bin olsun inşallah. Hem dualarımızla hem de yardımlarımızla evladımızın yanında olalım” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı seslendirdiği eserlerle Sungurlululara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Gecenin sonunda Kaymakam Fatih Görmüş ve Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Akın'a Sungurlu'yu simgeleyen çeşitli hediyeler verdi.

Misafirperverlikleri için Başkan Şahiner'e teşekkür eden Akın, "Yerel yönetimlerin böylesine güzel ortamlar oluşturması çok gurur verici. Sayın Kaymakamımıza ve çok kıymetli dostum, kardeşim, değerli Başkanım Kadir Beye teşekkür ederim" dedi

Konseri Sungurlu İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Çorum İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş izledi.