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Organlarıyla 3 kişiye umut oldu

Çorum’da geçirdiği trafik kazası sonucu hastanede beyin ölümü gerçekleşen 68 yaşındaki Fahri Karaca’nın ailesi tarafından bağışlanan organları, nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Çorum'da geçirdiği trafik kazası sonucu hastanede beyin ölümü gerçekleşen 68 yaşındaki Fahri Karaca'nın ailesi tarafından bağışlanan organları, nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.


Kaza, 25 Aralık Çarşamba günü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Hastaneye muayene için giden ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Gülmez ve Fahri Karaca'ya, İbrahim Ç. yönetimindeki 19 TK 535 otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şerife Gülmez ve Fahri Karaca, ağır yaralandı. Yaralılardan Karaca'nın dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.


Bunun üzerine Organ Nakli Sorumlusu Başhekim Yardımcısı Hülya İpek, Karaca'nın ailesiyle görüşerek organlarının bağışlanması istedi. Ailenin organ bağışına onay vermesinin ardından Başkent ve Ufuk üniversitesinden gelen ekipler tarafından alınan 2 böbrek ve karaciğeri başarılı bir operasyonla alındı.

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