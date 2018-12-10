Ormanda aç kalan tilki ilçe'ye indi

Kargı'da karla kaplı doğada yiyecek bulamayınca aç kalan bir tilki, ilçe merkezinde yerleşim yerine inerek karnını doyurmaya çalıştı.

İlçeye bağlı ormanlık alanların yüksek rakımlı olması nedeniyle kış şartlarının ağır geçtiği Kargı ormanlarında aç kalan bir tilki yiyecek bulmak amacıyla şehir merkezine indi. Yeni Mahalle Boyacılar Sokakta görülen tilki çöplerde yiyecek bulmaya çalıştı. Bu sırada tilkiyi gören mahalle sakinleri cep telefonu kameralarıyla tilkiyi görüntüledi.

Çöpte bulduğu yiyeceklerle karnını doyuran tilki daha sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.