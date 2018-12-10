İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ormanda aç kalan tilki ilçe'ye indi

Kargı’da karla kaplı doğada yiyecek bulamayınca aç kalan bir tilki, ilçe merkezinde yerleşim yerine inerek karnını doyurmaya çalıştı.

Kargı'da karla kaplı doğada yiyecek bulamayınca aç kalan bir tilki, ilçe merkezinde yerleşim yerine inerek karnını doyurmaya çalıştı.


İlçeye bağlı ormanlık alanların yüksek rakımlı olması nedeniyle kış şartlarının ağır geçtiği Kargı ormanlarında aç kalan bir tilki yiyecek bulmak amacıyla şehir merkezine indi. Yeni Mahalle Boyacılar Sokakta görülen tilki çöplerde yiyecek bulmaya çalıştı. Bu sırada tilkiyi gören mahalle sakinleri cep telefonu kameralarıyla tilkiyi görüntüledi.


Çöpte bulduğu yiyeceklerle karnını doyuran tilki daha sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.