İhlas Haber Ajansı

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Orta refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Çorum’da orta refüje çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çorum'da orta refüje çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Kaza, Çorum'un Alaca ilçesindeki çevreyolu ışıklar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Ş.(73) yönetimindeki 19 LN 959 plakalı araç seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yolda savruldu, daha sonra orta refüje çıkıp takla attı. Kazada araç sürücüsü Cuma Ş. yaralandı.


Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri kazayla ile ilgili olarak inceleme başlattı.

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