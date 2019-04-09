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Osmancık Belediye Başkanı Gelgör mazbatasını aldı

Milliyetçi Hareket Partisi’nden Osmancık Belediye Başkanı seçilen Ahmet Gelgör mazbatasını aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden Osmancık Belediye Başkanı seçilen Ahmet Gelgör mazbatasını aldı.


Osmancık İlçe Seçim Kurulu'ndaki törende, Gelgör'e mazbatasını ilçe seçim kurulu müdürü İbrahim Gürsoy verdi. Mazbata törenin ardından Gelgör ve beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirdi.


Burada yapılan törenin ardından Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve beraberindeki yürüyüş korteji mehter marşı, vatandaşların ve esnafların tezahüratları eşliğinde Osmancık Belediyesi Hizmet binasına doğru yürüdü. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, görevi Hamza Karataş'tan devralarak çalışmalarına başladı.


Belediye Hizmet Binası'nda düzenlenen devir teslim törenine Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve ailesinin yanı sıra önceki dönem Belediye Başkanı Hamza Karataş, MHP Çorum İl Başkanı Arslan Kaynar ve Ömer Kaşık, MHP İlçe Başkanı Satılmış Karatağ, MHP il genel ve belediye meclis üyeleri, ve çok sayıda Osmancıklı katıldı.

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