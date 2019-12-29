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Osmancık Belediyesi 100. yerli otomobile talip oldu

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun ürettiği yerli otomobil, düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ürettiği yerli otomobil, düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Osmancık Belediye Başkanı Ahme Gelgör, belediye olarak yerli arabaya destek olmak amacıyla üretilecek 100. arabaya talip olduğunu belirtti.


Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, gerçekleştirilen tanıtım toplantısının ardından Twitter üzerinde bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda yerli ve milli otomobile destek veren başkan Gelgör, üretilecek olan 100. otomobile talip olduklarını açıkladı.


Başkan Gelgör, yaptığı paylaşımda; “Türkiye'nin otomobili ile gurur duyuyoruz. Osmancık Belediyesi olarak üretilecek 100. otomobile biz talibiz.Türkiye'nin otomobili,Türkiye'nin gururu... “ ifadelerini kullandı.

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