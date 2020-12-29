İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmancık belediyesi kendi elektriğini kendisi üretecek

Çorum’un Osmancık ilçesinde 500 Kw Güneş Enerji Santrali’nin(GES) kurulumu tamamlandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 500 Kw Güneş Enerji Santrali'nin(GES) kurulumu tamamlandı.


Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, “Kendi elektriğimizi üretiyoruz” ifadeleri ile Osmancık Çiftlikler Mahallesi'ne yapılan 500 Kw Güneş Enerji Santrali'nin (GES) kurulumunun tamamlandığı bildirdi.


Sosyal medya hesabından kısa bir bilgi notu ile birlikte görselleri paylaşan Başkan Gelgör; “Çiftlikler Mahallesinde belediyemize ait atıl araziye 500 Kw Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu tamamlandı. Artık belediyemiz kendi elektriğini üretiyor. GES hem ülkemizin enerji üretimine hem de belediyemizin bütçesine büyük katkı sağlayacak. Hayırlı Olsun.”ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.