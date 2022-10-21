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Osmancık Fen Lisesi'nde güz festivali

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde, Ömer Derindere Fen Lisesi’nde sonbahar eğlencesi düzenledi.

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde, Ömer Derindere Fen Lisesi'nde sonbahar eğlencesi düzenledi.


Program çerçevesin de okul bahçesinde toplanan öğrenciler müzik ve şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi. Beden Eğitimi öğretmeni Oktay Öğreten nezaretinde sınıflar arasında çeşitli spor müsabakaları yapıldı. Yapılan çay ve pasta ikramı sonrasında halay çeken öğrenciler doyasıya eğlendikleri güz festivalinde streslerini atma imkanı buldular.

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