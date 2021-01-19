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Osmancık güne karla yağışı ile uyandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde yüksek kesimlerdeki kar yağışı, yeni hafta ile birlikte şehir merkezinde de etkisini gösterdi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yüksek kesimlerdeki kar yağışı, yeni hafta ile birlikte şehir merkezinde de etkisini gösterdi.


Osmancık'ta yüksek kesimlerdeki kar yağışı 2021 yılının ikinci haftasında şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Belediye ekipleri mahallerle de buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaparken, sokak hayvanlarını da unutmadı. Belediye ekipleri ilçenin birçok noktasına mama ve yem bıraktı.


Kar yağışına ise en çok çocuklar sevindi. Pandemi dolayısıyla evden çıkamayan çocuklar kendileri için belirlenen saatlerde parklarda oynayarak kar yağışının heyecanını yaşadı. Kardan adam yapan çocuklar, kar tapu oynadı, karın keyfini poşetle kayarak çıkardı.


Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezinde kartpostallık manzaralar da ortaya çıktı. Kimi yürüyüş yaparken, kimisi de hatıra fotoğrafı çekinmeyi tercih etti.

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