Osmancık Güreşleri'nde başpehlivan Mustafa Taş oldu

Çorum'da Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Osmancık Güreşleri Kırkpınar'ı aratmadı. Pırlanta Kültür Sanat ve Pirinç Festivali etkinlikleri çerçevesinde festival alanında yapılan yağlı güreş müsabakaları büyük ilgi gördü. Finalde Hamza Köseoğlu'nu mağlup eden Mustafa Taş, başpehlivan oldu.

Güreşleri izlemeye gelen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren alana akın etti. Dua ile başlayan güreşlere Çorum'un yanı sıra diğer illerden 44'ü başpehlivan olmak üzere bin sporcu katıldı.

Yağlı güreşlerde en çok ilgiyi baş pehlivanlık güreşleri gördü. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda rakibi Hamza Köseoğlu'nu yenen Mustafa Taş başpehlivan olurken Ünal Karaman ve Mustafa Batu üçüncü oldu. Baş, başaltı, büyük orta, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak, tozkoparan, teşvik 1, teşvik 2, minikler 1 boy ve minikler 2 boy olmak üzere 14 kategoride yapılan güreşlere sporcuların yoğun ilgisi oldu.

1 milyon 29 bin lirayla güreş ağalığı Selman Erdoğan'ın

Geleneksel Osmacık Yağlı Güreşleri çerçevesinde 2022 yılı güreş ağalığı için ihale yapıldı. 200 bin lira ile başlayan güreş ağalığı ihalesi 1 milyon 29 bin liraya iş insanı Selman Erdoğan'da kaldı. Seçimlerin ardından Selman Erdoğan, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile birlikte vatandaşları selamladı. Programda ayrıca Başkan Gelgör, ata sporu güreşe verdiği desteklerden dolayı kurumlara teşekkür plaketi verdi.

Osmancık Güreşleri'ni İç Anadolu'nun Kırkpınar'ı olarak niteleyen Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, "Güreş alanımız Türkiye'de ilk ve tek. Ata sporumuz güreşe gereken her türlü desteği veriyoruz. Osmancık, Kırkpınar Er Meydanı'nı aratmıyor dedik. Güreşlere 44'ü başpehlivanlık olmak üzere bine yakın sporcu katıldı. Bizi yalnız bırakmayan güreşseverlere teşekkür ederken, pehlivanlarımıza da başarılar diliyorum" dedi.