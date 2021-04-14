Osmancık Halaskar takımı TEKNOFEST'e gidiyor

Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi “Halaskar” takımı TEKNOFEST'de Çorum'u temsil edecek.

Eylül ayında Bursa Yunus Emre Havaalanında yapılacak TEKNOFEST 2021 bünyesinde, TÜBİTAK ve Teknofest işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmasına Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi “Halaskar” takımı da katılacak.

Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi TÜBİTAK'a sunmuş olduğu 'Kavramsal Tasarım Raporu' yeterli puanı alarak Çorum'u temsilen yarışmaya katılmaya hak kazandı. Okul müdürü Hüseyin Aksungur tarafından danışmanlığı yürütülen takımda 7 öğrenci bulunuyor. Takım adı Kurtarıcı anlamına gelen ''Halaskar' olup, geliştirmekte oldukları İnsansız hava aracının adı da; 2012 yılında Konya'da eğitim uçuşu yaparken şehit olan Yüzbaşı Ümit Özer'e ithafen ''ÖZER-M002'' olarak belirlendi.

Takım danışmanı Hüseyin Aksungur, 2020 Şubat ayında başladıklarında çalışmalara yabancı olduklarını, yaşanan pandemi sürecinde tamamen bu konuya yoğunlaşabilme fırsatı bulduklarını ve haftalık online canlı bağlantılar yoluyla toplantılar gerçekleştirdiklerini, teknik rapor hazırlama sürecinde her konuyu derinlemesine irdelediklerini, bugün geldikleri noktanın otonom uçuş kabiliyetlerine sahip bir sabit kanatlı insansız hava aracı üretebilme yeterliliğinde olduğunu ifade etti.

Aksungur, “Geçtiğimiz yıl üretmiş olduğumuz insansız hava aracını düşürerek bir kırım yaşadık. Bu sebeple Gaziantep finallerine katılamadık. Ancak İnşallah bu sene Bursa'dan Çorum'u selamlayacağız. Bu faaliyetimizle; gençlere güvenildiğinde her işin üstesinden gelebileceklerini ispatlayacaklar. Geleceği gençlerimize emanet edeceksek onlara güvenmeli ve yüreklendirmeliyiz“ ifadelerini kullandı.