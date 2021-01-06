Osmancık içme suyu isale hattı şubat ayında ihale edilecek

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Dere Boğazı İçme Suyu Göleti'nden ilçeye suyu getirecek olan isale hattının 18 Şubat'ta ihalede edileceğini bildirdi.

Arıtma Tesisi için de ayrı bir çalışma yapıldığını hatırlatan milletvekili Kaya; “Osmancık İlçemizin içme suyu ihtiyacının uzun yıllar giderecek olan Dere Boğazı İçme Suyu Göleti Devlet Su İşleri tarafından daha önce tamamlanmıştı. 18 Şubat'ta ise göletten şehre suyu getirecek isale hattı ihale ediliyor. Dere Boğazı barajından alınacak yıllık 2.71 milyon metreküp içme suyu 15 kilemetre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Osmancık ilçe merkezine verilecektir. Devlet Su İşleri tarafından 18 Şubat'ta ihale edilip çalışmalar hemen başlatılacak, Arıtma Tesisi için ise ayrı bir çalışma yapılacak. Arıtma Tesisinin ihalesi de Nisan ayı gibi Devlet Su İşleri tarafından yapılacaktır.” dedi.

Hedeflerinin Çorum'da sulanabilir arazilerini yüzde 75'lere çıkması olduğunu belirten Milletvekili Kaya; “Çorum'umuza yaptığımız içme suyu barajları, içme suyu ve sulama suyu barajları, isale hatları, arıtma tesisleri, sulama tesislerinde ve 2002'de Çorumu yüzde 10 olan sulanabilir arazinin yüzde 42'ye çıkmasında ayrıca hedefimiz olan sulanabilir arazinin yüzde 75'lere çıkması için devam eden projelerimize her türlü desteği bizlere veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye ve DSİ Genel Müdürümüz Kaya Yıldız'a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.