İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmancık itfaiye'sinden WhatsApp ihbar hattı

Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangın ve her türlü olumsuzluklara karşı vatandaşların işbirliğiyle sorunları çözmek için WhatsApp ihbar hattı kurdu.


Osmancık'ta yaşanabilecek yangın ve doğal afet gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar 110 yangın ihbar numarasının yanı sıra artık 0530 376 02 29 WhatsApp ihbar hattı üzerinden de müracaatta bulunabilecek. Vatandaşların WhatsApp ihbar hattı üzerinden konum göndermeleri ekiplerin olumsuzluklara daha hızlı müdahale etmesini sağlayacak.


Osmancık Belediyesinden WhatsApp ihbar hattı ile ilgili yapılan bilgilendirmede, “Yangınlara daha hızlı müdahale amacıyla WhatsApp İhbar Hattı açılmıştır. Yangın ihbarı sırasında konum göndermeniz itfaiyenin daha hızlı ulaşmasına yardımcı olacaktır. Yangında ve her türlü doğal afette Osmancık İtfaiyesi yanınızda.” ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.