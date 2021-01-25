Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Çorum'un Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, "İnşallah ikinci döneme hep birlikte tüm seviyelerde yüz yüze eğitime başlayacağız” ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Makineci, yarıyıl dolayısıyla yayımladığı mesajında uzaktan eğitim sürecinin başarıyla yürütüldüğünü belirtti. Mesajında öğrenci, öğretmen ve velilere seslenen Makineci, "2020-2021 öğretim yılı 1. dönemi sona erdi. Hepinizin bildiği gibi gerek ülkemizde ve gerekse dünyada 2020 yılı Covid-19 salgını ile amansız bir mücadele ile geçti. İlk kez bu dönem sonunda sizlere karne veremedik. Karne sevincinize ortak olamadık. Uzaktan eğitim sürecinde ekranlara bakmaktan özellikle gözleriniz çok yorgun düştü. Uzaktan eğitim sürecini en başarılı uygulayan ülke olduk. Eğitim camiası olarak çok büyük bir tecrübe kazandık. İnşallah salgınla mücadelede tünelin ucunda ışık göründü. Aşılama çalışmaları da başladı. Ülke olarak salgını yeneceğiz. İnşallah 15 Şubat'ta 2. döneme hep birlikte tüm seviyelerde yüz yüze eğitime başlayacağız. Sizler okullarınıza, arkadaşlarınıza ve çok sevdiğiniz öğretmenlerinize kavuşacak, bizler de sizlere kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitimin ekranların öğrencileri çok yorduğunu vurgulayan Makineci, mesajında şunları aktardı:

"Bu 3 haftalık ara tatilde bol bol dinlenmenizi en yakın dostlarımız kitaplarla olmanızı ve doğaya iç içe olmanızı diliyorum. Öğrencilerimiz uzaktan eğitim sürecinde yoğun olarak sanal aleme maruz kaldılar. Ara tatilde dinlenmelerini, eğlenmelerini ve sanal alemden uzaklaşmalarını, bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyoruz. Lütfen çocuklarımıza daha çok zaman ayıralım. Yüz yüze sohbetler edelim. Onlarla arkadaş olalım. Öğretmen arkadaşlarım; sizlerin de uzaktan eğitim sürecinde gösterdiğiniz performans her şeyin üzerindedir. Dinlenmeyi çoktan hak ettiniz. İyi tatiller diliyorum” şeklinde