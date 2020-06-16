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Osmancık Nenehatun ortaokulu yıkıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Nenehatun Ortaokulu’nun yıkımı tamamlandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Nenehatun Ortaokulu'nun yıkımı tamamlandı.


Valilik oluru ve 2012-20 sayılı genelge doğrultusunda deprem güvenliği çalışmaları sebebi ile çıkan karar sonucu Osmancık Çay Mahallesi Gölyazı Sokak'ta bulunan Nenehatun Ortaokulu'nun yıkım çalışması bitti. Yıkım çalışması biten okulda hafriyat çalışmaları başladı.


19 öğretmenin görev yaptığı 12 derslikli okulda eğitim-öğretim gören öğrenciler alınan yıkım kararı sonrası 10 Şubat 2020 tarihinde Gemici İlkokulu'nda eğitim görmeye başlamıştı.

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