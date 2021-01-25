Osmancık OSB'de derenin ıslahına başlandı

Osmancık Organize Sanayi Bölgesi'nin bağlantı yolunda yer alan derenin ıslahına başlanıldı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçe merkezine yaklaşık 3 Kilometre mesafede, Yağsiyen Köyü Hamitler mevkiinde yer alan Organize Sanayi Bölgesinde bir dizi incelemelerde bulundu. Başkan Gelgör, OSB'nin bağlantı yolunda yer alan derenin ıslahına başlanıldığını bildirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından kısa bir bilgi notu paylaşan başkan Gelgör, “Osmancık Organize Sanayi Bölgesinin bağlantı yolunda yer alan derenin ıslahına başlandı. Belediye Başkan Yardımcımız Kadir Eskiadam, DSİ Mühendisi Cuma Özler ve yüklenici firma yetkilileri ile yerinde incelemelerde bulunduk. DSİ dere ıslahını, Karayolları duble yol ve bağlantı kavşağını tamamladığında Osmancık OSB'nin ulaşım ağına bağlantısı tamamlanmış olacaktır. Başta Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim.”ifadelerine yer verdi.