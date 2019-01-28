Osmancık pirincine coğrafi tescil çalışması başlatıldı

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Pirincine coğrafi işaret için Çorum Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Osmancık Pirincinin coğrafi işaret alması için başlatılan çalışmalar somut adımlara dönüştü.

Çorum Milletvekili Kaya, Çorum Kızılırmak havzasında yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan Osmancık Pirincinin coğrafi işaretini almak için çalışmalarını Çorum Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak ile yapılan görüşmeler sonucunda başlattı.

Coğrafi işareti aldığın da, Osmancık'ta yetişen tüm pirinçlerinin bu patent ve coğrafi işaretle satılabileceğini belirten Milletvekili Kaya, "Türkiye'nin her yerinde Osmancık pirinci ekiliyor. Ancak Osmancık'ta ekilen osmancık pirinci tescilli olsun ve daha değerli olsun diye "Osmancık'ta yetişen Osmancık pirinci” şeklinde coğrafi işaret alıp tescil ettirmek için Bilim, Teknoloji ve Sanayi İl Müdürü Murat Ocak ile çalışmalara başladık. Coğrafi işareti aldığımız da artık, Osmancık'ta yetişen tüm pirinçleri bu patent ve coğrafi işaretle satılabilecek" dedi.

'Coğrafi işaret nedir'

Coğrafi işaretler, belirli bir bölgeden kaynaklanan yada belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleriİtibariyle bu bölge ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Bir yörenin herhangi bir ürünü, meyvesi, taşı, madeni diğer yörelerde üretilenlerden farklı olabilir veya bir yörede üretilen halı, kilim, kumaş, çini vb herhangi bir nedenle ün kazanmış olabilir. Bu ürünlerin üzerinde o yörenin adının kullanılması, tüketiciler tarafından o ürünün benzerlerinden farklı özelliklere sahip olduğu şeklinde algılanabilir. Tüketiciler söz konusu yöre adıyla satılan ürünleri o yörenin adına duydukları güvenle, aynı türdeki diğer ürünlere tercih edebilirler. Bu anlamda coğrafi işaretler, geleneksel bilginin bir ürün gibi şekillendirildiği, paketlendiği, alındığı ve satıldığı bir boyuttadır; ürünün kalitesi, geleneksel üretim metodu ve coğrafi kaynağı arasında kurulan sıkı bağı simgeleyen bir güvencedir.