Osmancık “Pırlanta Kültür, Sanat ve Pirinç Festivali” başladı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, belediyesi tarafından düzenlenen “Pırlanta Kültür, Sanat ve Pirinç Festivali” başladı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan festival mehter ve halk oyunları gösterileri ile devam etti. Osmancık Belediyesi önünde renkli görüntülere sahne olan festivalin açılış programına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Pırlanta Kültür, Sanat ve Pirinç Festivali'nin Osmancık'ın değeri ve vazgeçilmez ürünü olduğunu belirten Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçe halkının yüzde 50 ila 60'nın çeltik üretiminden geçimini sağladığına dikkat çekti.

2019'da yılında dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle festivali 2 yıldır yapamadıklarını hatırlatan Başkan Ahmet Gelgör, Nasip oldu 2022 yılında yapıyoruz. Osmancıklı hemşehrilerim her şeyin en güzellerine layıktır. Pirincimiz, pirinciyle ünlü olan şehrimiz dünyada tanındı. Biz de bu etkinliğin en güzel şekilde sürdürmek zorundayız. Kazasız belasız bir festival geçirmemizi temenni ediyorum. Üç buçuk yıldır çok büyük işler yaptık, ilçemize eserler kazandırdık. Burada başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı liderimiz Dr. Devlet Bahçeli, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, milletvekillerimiz ve Cumhur ittifakı üyelerine ve kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman bizim bizden desteklerini esirgemedileri için büyük projelere imza attık. El birliği ile kol kola zorları başardık. Bu festivalde yapımı tamamlanan projelerin açılışlarını ve tanıtımlarını yapacağız. Gücümüzü milletimizden alıyoruz. Millet yanımızda olduğunda, evelallah kimsenin gücü yetmez” dedi.

'Pirincin ilçe ekonomisine ve tanıtımına büyük katkıları var'

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da, Osmancık denilince ilk akla pirincin geldiğini belirterek, pirincin tarihten günümüze her zaman ilçe ekonomisine ve tanıtımına büyük katkıları olan bir ürün olduğunun altını çizdi. Osmancık 97 pirincinin dünyada Osmancık adıyla ekilen ve herkesin bildiği bir ürün olduğuna dikkat çeken Milletvekili Kaya, “Bu festivalle ilçemizin tanıtımını, güzelliklerini hem dünyaya hem Türkiye'ye yapacağız. Kalesi, köprüsü, camisi ve ırmağıyla burada orijinal bir destinasyon var. Karşıda gördüğümüz Beyazıt camini aslına uygun olarak restore ederek ışıklandıracağız. İnsanların imrenerek baktığı bir sahil kenti olacak. Biz bu heyecanı taşıyoruz, Osmancıklılarında bu heyecanı taşıdığını biliyoruz” şeklinde konuştu.

"Kadim şehri daha ileri taşımak için çalışıyoruz"

Kadim şehir Osmancık'ı daha ileri taşımak için çalıştıklarını anlatan Kaymakamı Ayhan Akpay da, "Osmancık pirinci ile meşhur. İlçemiz. Kızılırmak nehrinin geçtiği Anadolu'nun en güzel coğrafyasında kurulmuş güzide bir ilçe. Osmancık isminin Türkiye'de en güzel şekilde anılması ve pirincimizi daha ileri seviyede tanıtmak için bir araya geldik. İlçemizin bir çok avantajı var. İlçemiz Doğu-Batı aksında. Günlük 15 ila 20 bin hatta yaz mevsimlerinde tatil sezonlarında 45-50 bin aracın geçiş güzergahı üzerinde kurulu. Her gün yaklaşık 150-200 bin nüfus ilçemiz sınırlarından geçiyor. Bu anlamda pirinç ilçemizin ekonomisini de çok büyük katkılar sunuyor. Koyunbaba hazretlerinin dediği gibi 'Osmancık'tan geçenleri gönlünü hoş tutup', buradan geçenlere ilçemizi, tarımsal ürünleri ve kültürel değerleri tanıtmamız gerekiyor. Bu festivalde önemli tanıtım araçlarından birisi. Kadim şehrimizi daha ileri taşımak için çalışıyoruz. Avantajlarımızı değerlendirmeliyiz. Bu değerler ilçemizin tanıtımına, gelişimine büyük katkılar sağlayacak. İlçemizin turizmden pay sahibi olması için tüm kamu kurumlarıyla birlikte el birliği ile çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.