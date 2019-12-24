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Osmancık YBO Müdürlüğü'ne Medet Sezgen atandı

Osmancık Orgeneral Ahmet Çörekçi YBO müdürü İdris Makineci’nin İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasının ardından YBO müdürlüğü’ne Medet Sezgen atandıOsmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde geçen hafta gerçekleştirilen devir-teslim töreninde Mahmut Tökel görevini, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineciye devretmişti.

Osmancık Orgeneral Ahmet Çörekçi YBO müdürü İdris Makineci'nin İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasının ardından YBO müdürlüğü'ne Medet Sezgen atandı


Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde geçen hafta gerçekleştirilen devir-teslim töreninde Mahmut Tökel görevini, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineciye devretmişti. İdris Makineci'nin göreve başlamasının ardından Orgeneral Ahmet Çörekçi YBO müdür yardımcısı Medet Sezgen okulun yeni müdürü oldu.


Kaymakamlık oluru ile Orgeneral Ahmet Çörekçi YBO Müdürlüğüne atanan Medet Sezgen, beraberinde müdür yardımcılar, öğretmenleri ve okul çalışanları ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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