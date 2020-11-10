İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmancık'ta 10 Kasım töreni

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 82’nci yıl dönümü nedeniyle Osmancık’ta anma töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle Osmancık'ta anma töreni düzenlendi.


Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na kaymakamlık ve belediye çelenklerinin sunulmasıyla başlayan anma töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu, resim sergisinin açılışının yapılması ile program sona erdi.


Pandemi tedbirlerinin uygulandığı anma törenine Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Jandarma Komutanı J. Ü.Tğm. Nuri Uyar, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Başsavcısı Ceyhun Ayvazoğlu, İlçe Emniyet Müdür V. Burak Gülcan, protokol üyeleri, daire amirleri ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, okul idarecileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.