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Osmancık'ta aşılama çalışmaları başladı

Çin’den Türkiye’ye getirilen Covid-19 aşıları, Osmancık ilçesinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Çin'den Türkiye'ye getirilen Covid-19 aşıları, Osmancık ilçesinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.


Aşılama çalışmaları kapsamında bugün itibariyle Osmancık Devlet Hastanesi sağlık personeline aşı uygulaması başlarken, hastaneden yapılan açıklamada; “Covid-19 virüsüne karşı canla başla mücadele ederek dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza atan Sağlık çalışanlarımıza Bakanlığımızın talimatıyla bugün itibariyle Osmancık Devlet Hastanemiz'de aşılama işlemi başlamış olup, aşı uygulamaları başarıyla yürütülmektedir.” denildi.

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