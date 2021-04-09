Osmancık'ta baca yangını korkuttu

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde bir evde çıkan baca yangını maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye gere, Şenyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir evde çıkan baca yangını itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldılar. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın çıkan evde önemli ölçüde maddi hasar oluştuğu tespit edildi.