Osmancık'ta belediye ekipleri ağaçları buduyor

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde belediyesi ekipleri, ilçe merkezindeki ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Birimi ekipleri ilçe merkezindeki ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı. Belediyenin sorumluluk alanı içerisinden bulunan ana caddeler başta olmak üzere, sokak ve parklardaki ağaç budama çalışmaları devam ediyor.

Ağaç budama işlemleri ile sürgünlerin daha güçlü olacağı ayrıca elektrik ve iletişim hatlarının ağaç dallarından kaynaklı tehlike oluşturmasının önüne geçileceği bildirildi.