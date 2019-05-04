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Osmancık'ta dev kelebek görenleri şaşırttı

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde el büyüklüğündeki dev kelebek görenleri şaşırttı.

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde el büyüklüğündeki dev kelebek görenleri şaşırttı.


Osmancık'ta İstanbul-Samsun Karayolu kenarında bulunan bir pirinç fabrikasında ortaya çıkan dev kelebek işletme çalışanları tarafından görüntülendi.


El büyüklüğünde olan kelebeğin tahmini 10 cm büyüklüğünde olduğu, kanatlarındaki desenlerin ise kahverengi tonlarda olduğu gözlendi.


Kelebeklerin egzotik hayvan sınıfına girdiği, büyüklüğünün ise türüyle alakalı olduğunu ve bu türün daha çok geceleri uçtuğu öğrenildi.


Osmancık'ta görülen dev kelebek işletme çalışanları tarafından tekrar doğaya salındı.

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