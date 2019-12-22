Osmanc?k'ta gen? muhaf?zlar ile gen? bilaller yar??t?

Milli E?itim Bakanl??? Din ??retimi Genel M?d?rl??? taraf?ndan d?zenlenen Anadolu imam hatip liseleri aras? ?haf?zl?k ve en g?zel ezan okuma? yar??mas? ?orum elemeleri il finali Osmanc?k'ta ger?ekle?tirildi.

Yar??maya ?orum merkez ve Alaca, Bayat, ?skilip, Dodurga ve Osmanc?k il?elerinde bulunan Anadolu ?mam Hatip Lisesi ??rencileri kat?ld?.

Osmanc?k Milli E?itim M?d?rl??? ev sahipli?inde, Beyler?elebi Camii'nde (B?y?k Cami) ger?ekle?tirilen, ?Gen? Muhaf?zlar? yar??mas?na kat?lan ??rencilere j?ri ?yeleri taraf?ndan kapal? zarf i?inde bulunan Kur'an Kerim'in ?e?itli surelerini ezbere okumalar?, ?Gen? Bilaller? yar??mas?nda ise ??rencilerin belirledikleri makamda ezan okumalar? istendi.

8 yar??mac?n?n kat?ld??? haf?zl?k yar??mas?nda; ?orum Erol Ol?ok A?HL ??rencisi Furkan D??er 98,60 puan alarak birinci, ?orum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman A?HL ??rencisi Can Ahmet Sertdemir ikinci, Bayat ?ehit Yakup Kozan A?HL ??rencisi ?smail Ulun? ???nc? oldu.

12 yar??mac?n?n kat?ld??? en g?zel ezan okuma yar??mas?nda ise ?orum Erol Ol?ok A?HL ??rencisi 96,80 puanla Bar?? Uzun birincili?i, Dodurga A?HL ??rencisi ?mit Y?lmaz ikincili?i, ?orum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman A?HL ??rencisi Harun Re?it Bulur ise ???nc?l??? elde etti.

Yar??maya kat?lan ?orum ?l Milli E?itim M?d?r? Yakup Sar?, M?d?r? Yard?mc?s? H?seyin K?r, Osmanc?k ?l?e Milli E?itim M?d?r? ?dris Makineci, Dodurga ?l?e Milli E?itim M?d?r? Murat Ali K?ksal her iki yar??mada ilk 3'e giren ??rencilere alt?n ve ba?ar? belgesi ?d?llerini verdi.

??rencileri tebrik eden ?orum ?l Milli E?itim M?d?r? Yakup Sar?, ???rencilerimiz Kur'an-Kerim'e sahip ??kmak, zoru ba?armak ?zere yola ??kt?lar. Rabbim haf?zl?klar?n? kabul etsin in?allah. ?diyerek organizasyonda g?rev alan herkese te?ekk?r etti.

Osmanc?k ?l?e Milli E?itim M?d?r? ?dris Makineci'de, ?Bu yar??malar kaybedeni olmayan yar??malard?r. Yavrular?m?zda eme?i ge?en t?m ??retmen arkada?lar?m?za te?ekk?r ediyorum. Allah, onlar?n emeklerini zayii etmesin. Karde?lerimizin hepsi g?n?llerimizin birincisidir.? dedi.

Yar??mada se?ici kurulda Hitit ?niversitesi ?lahiyat Fak?ltesi ?slam Bilimleri ??retim G?revlisi ?brahim Kaplan, Osmanc?k ?l?e M?ft?s? Dr. Eyyup Ayd?n, Kuran Kursu ??reticisi Murat Odaba??, ?orum Kerebi Gazi ?HO M?d?r? Recep Celep ve Din K?lt?r? ve Ahlak Bilgisi ??retmeni ?smail Fidan yer al?rken yar??maya kat?lan t?m ??renci ve ??retmenlere ?e?itli hediyeler verildi.