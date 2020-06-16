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Osmancık'ta hastanede geçidi resimlerle süslendi

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan hastane alt geçidi ilçenin sembolü olan mekanlar ile resmedilerek renklendi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan hastane alt geçidi ilçenin sembolü olan mekanlar ile resmedilerek renklendi.


Osmancık'ta hastane alt geçidinin duvarları, ilçenin sembolü olan mekanların temsili resimleri ile donatıldı. Hastane alt geçidinin iç cepheleri, tarihi Koyun Baba Köprüsü, Kızılırmak, çeltik tarlaları ve eski Osmancık Konakları ile resmedildi.


Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek “Hastane alt geçiti boyanarak ilçemizin simgeleri ile süsleniyor.” şeklinde kısa bir bilgi notu paylaştı.

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