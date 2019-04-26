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Osmancık'ta Kılemşin mevsimi başladı

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde halk arasında Kılemşin ya da yılan kuyruğu olarak ta bilinen Kuşkonmaz mevsimi başladı.

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde halk arasında Kılemşin ya da yılan kuyruğu olarak ta bilinen Kuşkonmaz mevsimi başladı.


Bahar aylarında çıkan bir bitki olan Kılemşin, Osmancık'ta demet demet satılmaya başladı. Toplaması oldukça zahmetli olduğundan demeti 7 liradan satılan Kılemşin ilçede her öğünde tüketilen yabani bir bitki.


İlçe'de yumurtalı kavurması sıkça yapılan Kılemşin'in lüks lokantaların menülerinde Kuşkonmaz adıyla görmemiz mümkün. Osmancık'ta pazarlarda yerini alan yabani Kılemşin demeti 7 liradan alıcı bulurken bu bitkiyi yetiştirmek isteyeni ihya edeceğe benziyor.

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