Osmancık'ta korkutan yangın

Çorum'un Osmancık ilçesinde akşam saatlerinde 2 katlı bir binada belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürebilmek için seferber olurken, sokağa dökülen vatandaşlar ise olan biteni korku dolu gözlerle izledi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşamüzeri Osmancık Çay Mahallesi'nde 2 katlı evin teras katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Selamet Kavlak'ın yaşadığı teras katta çıkan yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına Osmancık Belediyesi, Laçin Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri evin her iki cephesinden müdahale etti. Mahalleliyi sokağa döken yangın, yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri yangın çıkan evde soğutma çalışması gerçekleştirdi.