Osmancık'ta lise öğrencileri ile mezunlar buluştu

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Ömer Derindere Fen Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler ile mezunlar buluşması gerçekleştirildi.

Ömer Derindere Fen Lisesi'nde mezun olup Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi gibi çeşitli bölümlerde yüksek öğrenimine devam öğrenciler ile okulda eğitimine devam eden 12. sınıf öğrencileri buluştu.

Öğrenci-mezun buluşmasında okulun öğrenci ve öğretmenleri mezun öğrencilerle, YKS sınavı öncesinde yapılabilecek son hazırlıklar, sınavda başarılı olma stratejileri, meslek seçimi, mezun öğrencilerin devam ettikleri yükseköğretim bölümleri ve üniversiteler üzerine sohbet etti.

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi gibi çeşitli bölümlerde yüksek öğrenimine devam eden mezun öğrenciler; 12. sınıf öğrencilerine kendilerinin de üniversiteye giriş yolunda aynı aşamalardan geçtiklerini hatırlatarak sınava sayılı günler kala, 12.sınıf öğrencilerinden çalışmalarını yoğunlaştırmalarını, özgüven ve motivasyonlarını canlı tutmalarını, ayrıca meslek tercihi yaparken ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurmalarını önerdi.

Öğrenci-mezun buluşmasında Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi Müdürü Mustafa Yıldırım, etkinliği her yıl düzenlediklerini belirterek; “Öğrenci ve öğretmenlerin mezun öğrenciler ile buluşma etkinliğini her yıl düzenli olarak tekrar ediyoruz. Önümüzdeki yıl da aynı şekilde devam edecek olan buluşmaların sınava girecek öğrencilerin motivasyon düzeylerini artırdığını, mezun öğrenciler için de okulumuza aidiyet duygusunu perçinleyici bir faaliyet olarak gördüklerini” ifade etti.