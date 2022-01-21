Osmancık'ta öğrencilerin karne heyecanı

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde yarıyıl tatiline giren öğrenciler, karne almanın sevinicini yaşadı.

Öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl tatili bugün başladı. Birinci dönemin son ders zilinin çalmasıyla Osmancık'ta 7 bin 209 öğrenci, 533 öğretmen yarıyıl tatiline girdi.

1. dönem karne dağıtım günü protokolün katılımı ile Koyunbaba İlkokulu'nda gerçekleşti. Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, öğrencilere karne dağıtımı yaparak, karne sevincini öğrencilerle birlikte paylaştı.

Sınıfları ziyaret eden protokol üyeleri öğrencilere tek tek karnelerini dağıtarak onlarla sohbet etti. Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Akpay, karne alan öğrencilere tatil döneminde dinlenmeleri, eksik olduğu konuları tekrar edip kitap okumaları, verimli ve eğlenceli zaman geçirmeleri önerilerinde bulunarak öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

'Başkan Gelgör'den karne hediyesi'

Koyunbaba İlkokulu'nda ki karne törenine katılan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Koyunbaba Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirterek okulun ihtiyaç duyduğu otopark düzenlemesi konusunda belediye olarak gerekli desteği en kısa sürede sağlayacakları sözünü verdi.

'Tatilinizi ailenizle geçirin'

Protokol üyelerinin karne dağıtım töreni sonrası okul Müdürü Mehmet Çıplak öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada “Karneleriniz çok güzel hepsini tek tek imzaladım. Salgından kurtulmak için tatilimizi çekirdek aile ortamında geçirelim, kar yağarsa oynayalım. Tatilden sonra dinamik bir şekilde okulumuza gelelim” diyerek iyi tatiller diledi.

'Öğretmenlerimizin katkı büyük'

Birinci dönemi kesintisiz eğitimi yüz yüze olarak bugün tamamladıklarını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, "Eğitimin kesintisiz bir şekilde sürmesinde ki bu başarıda velilerimizin, öğretmen arkadaşlarımızın ve siz öğrencilerimizin hassasiyetinin etkisi ve katkısı var. İnşallah ikinci dönemi de kesintisiz olarak yüz yüze devam ettiririz. Yaklaşık 15 günlük ara tatilimiz başlıyor. Bakanlığımız çok ciddi bir çalışma yaparak, meb.gov.tr üzerinden yardımcı kaynakları sizlerin erişimine açtı. Tatilde fırsat buldukça internete erişimi olan öğrencilerimiz http://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr/#/ adresini ziyaret etsin. Orada hepinize hitap eden çalışma kitapları, etkinlikler, örnek sorular var. Mutlaka bunu değerlendirelim." şeklinde konuştu.