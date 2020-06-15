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Osmancık'ta öğretmenlere vefa ödülü

Çorum’un Osmancık ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan öğretmenler başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan öğretmenler başarı belgesi ile ödüllendirildi.


Osmancık Kaymakamlığı korona virüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların her türlü ihtiyacını gideren Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan öğretmenleri başarı belgesi ile ödüllendirdi.


Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Öğretmen Evi toplantı salonunda belge dağıtım töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, şube müdürleri ve Vefa Sosyal Destek Grubunda gev alan öğretmenler katıldı. Milli Eğitim Müdürü Makineci, kaymakam Hakan Alkan adına Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan öğretmenlere belgelerini taktim etti.

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