Osmancık'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaşlı adam, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolu Şenyurt Mahallesi yakınlarında Şerif Ç. (75) yolun karşı tarafına geçmek istedi. Bu sırada İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan otomobil Şerif Ç'ye çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şerif Ç. ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.