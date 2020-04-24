Osmancık'ta pide satışında sosyal mesafeye uyuluyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde ramazan ayının ilk gününde pide almak için fırının önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına özen gösterdi.

Koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında fırınların önünde yığılma olmaması amacıyla pide ve ekmek üretiminin iftardan 2 saat önce sonlandırılacağı duyurulmuştu. Ramazanın ilk gününde Osmancık'ta bulunan bir fırında da pide için sıraya giren vatandaşların sosyal mesafe kuralına özen gösterdiği görülürken fırın çalışanları ve sahipleri de sosyal mesafeye uyan müşterilerine teşekkür etti.

'400 gram pide 2 lira'

Ramazan pidesi her yıl olduğu gibi bu yıl da fırınlarda ki yerini aldı. Osmancık'ta Koyun Baba Mahallesi D-100 Karayolu Ömer Derindere Bulvarı Emniyet Kavşağı karşısında 1970'li yıllardan bu tarafa hizmet veren ekmek fırınında, 400 gram ramazan pidesi 2 liradan satışa sunuldu.

'En çok tercih edilen tatlı lokma'

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tatlı satışları artarken, Osmancık'ta vatandaşların en çok tercih ettiği tatlı ise lokma ve kadayıf oldu.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tatlı satışlarında da hareketlilik başladı. Osmancık'ta kilosu 15 liradan satışa sunulan lokma en çok tercih edilen tatlı olurken kilosu 40 liradan satışa sunulan kadayıf ise yine en çok tercih edilenler arasında yerini aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle fıstık tedarikinde yaşanılan aksaklıkların baklavaları fıstıksız bıraktığı kilosunun ise 30 liradan satışa sunulduğu öğrenildi. İftarda yenilebilecek en hafif tatlı olan güllacın kilosu 30, tulumbanın kilosu ise 15 lira.