Osmancık'ta polis teşkilatı 174. yılını kutladı

Osmancık'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Osmancık Hükümet Konağı meydanında tören düzenlendi.

Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende komiser Demir Demirel günün anlam ve önemine dair konuşmayı yaparak; “Kapısı her daim vatandaşımıza açık olan Polis Teşkilatımız Mesai mefhumu gözetmeden 24 Saat esasına göre büyük bir gayret ve fedakarlık ile hizmet vermektedir. ”dedi.

Emniyet teşkilatının 10 Nisan 1845 tarihinde kurulduğunu hatırlatan Demirel, "Emniyet teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak ve kollamak, halkımızın can ve mal emniyetini sağlamak, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etmek, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etmek husussunda kanunların verdiği yetki ile gece-gündüz demeden fedakarca hizmet etmektedir. Şanla, şeref ile yazdığı 173 yıllık maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız, 174. kuruluş yılına girerken sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil dünyadaki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Kapısı her daim vatandaşımıza açık olan Polis teşkilatımız mesai mefhumu gözetmeden 24 saat esasına göre büyük bir gayret ve fedakarlık ile hizmet vermektedir. Teşkilatımız, insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmasının görev ve bilinci içerisinde, görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Bu vesile ile başta şehit olan tüm Kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Teşkilatımıza gece-gündüz hizmet veren ve vermeye devam edecek olan tüm meslektaşlarımıza aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarılar diliyor, günlerini kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Osmancık Hükümet Konağı meydanındaki törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk anıtı önünde başlayan törene, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Murat Demir, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Hüseyin Altunay, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, İlçe Jandarma Komutanı J.Kd.Bcvş. Tevfik Kara, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla çok sayıda emniyet mensubu ve vatandaş katıldı.