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Osmancık'ta sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanlarına alkışla destek verildi.

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanlarına alkışla destek verildi.


Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla başlatılan alkışlı destek, devam ediyor. Etkinlik kapsamında Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Kadir Eskiadam ile meclis üyeleri ve belediye personeli, yeni tip koronavirüsle (covid19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkış tutarak destek verdi. Belediye binası önünde start verilen destek alkışına tüm Osmancık halkı da balkonlarına çıkarak eşlik etti. Alkışlı destek belediye hoparlöründen tüm ilçeye yayınlanırken tarihi Kandiber Kalesi'nin de ışıkları bu esnada yanıp söndü.


Burada yapılan alkışlı desteğin ardından Başkan Gelgör ve beraberindekiler, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil Servis Merkezinde sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık çalışanlarına kırmızı karanfil ve çeşitli hediyeler taktim eden Başkan Gelgör; “Bu zorlu süreçte özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

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