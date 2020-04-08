Osmancık'ta sahil düzenlemesi gemici'de devam ediyor

Belediye Kızılırmak Nehrinin, Gemici tarafında sahil çevre düzenlemesine başladı. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Gelgör, çalışmalar hakkında kısa bir bilgi vererek “Yürüyüş yolu, bisiklet yolu, yeşil alanlar, aydınlatma çalışmaları ile Kızılırmak'ın Gemici tarafı da güzel bir görünüme kavuşacaktır. Hayırlı olsun. ”ifadelerini kullandı.