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Osmancık'ta seyir halindeki araç yandı

Çorum’un Osmancık ilçesi D-100 karayolu geçişinde seyir halinde olan araç yangını nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Çorum'un Osmancık ilçesi D-100 karayolu geçişinde seyir halinde olan araç yangını nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre D-100 karayolu Osmancık-Tosya istikametinde seyir halinde olan aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek araçtan inerken, yoldaki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri intikal etti. Ekiplerce söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.


Yangın nedeniyle D-100 karayolunda ulaşım bir süre aksadı.

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