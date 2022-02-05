Osmancık'ta soba faciası: 1 ölü

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Güney Mahallesi 1 Nolu Okul Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Koca (58) dün akşam kömür sobasının bulunduğu odada uyudu. Koca'nın eşi ise yatalak hasta olan annesine bakmak için evin üst katında kaldı. Sabah 09.30 sıralarında eşini kahvaltıya kaldırmak için alt kata inen eşi, odanın duman içerisinde olduğunu gördü. Eşi Mehmet Koca'yı hareketsiz halde gören kadın yakınlarına haber verdi. Eve gelen yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit ederken, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili inceleme başlattı.

Talihsiz vatandaşın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü ihtimali üzerinde durulurken, cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.