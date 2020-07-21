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Osmancık'ta su kesintisi

Çorum’un Osmancık ilçesinde birçok mahallesinde su kesintisi yaşanması tepkilere neden oluyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde birçok mahallesinde su kesintisi yaşanması tepkilere neden oluyor. 20 Temmuz'da yaşanan ve 21 Temmuz'da devam edecek olan su kesintisi nedeninin su kuyularında yaşanan elektrik kesintisinden kaynaklandığı açıklandı.


Osmancık Belediyesi, ilçede 3 mahallesi dışında diğer tüm mahallelerde su kesintisi yapıldığını belediye hopörlerinden ve resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Konuya ilişkin olarak yapılan duyuruda; “İlçemizin su ihtiyacını karşılayan su kuyularının olduğu bölgede Çalık YEDAŞ tarafından elektrik kesintisi yapılması nedeniyle su kuyularımız çalışmamaktadır. Elektirik verildiği takdirde 19.00 itibarı ile şebekeye su verilecektir. Ancak 21 Temmuz 2020 günü de YEDAŞ tarafından saat 08.00 - 19.00 arasında elektik kesintisi olacağı duyurulmuştur. Bizden kaynaklanmayan zorunlu su kesintisinden dolayı vatandaşlarımızdan özür dileriz. ”ifadelerine yer verilirken “Belediyenin jenaretörü yok mu?” sorusunu da akıllara getirdi.


Su kesintisine tepki gösteren vatandaşlar özellikle bu sıcak havalarda 2 gün süreceği bildirilen su kesintilerinden duydukları rahatsızlığı “Belediyenin jenaratörü yok mu? Tüm sorumluluk neden YEDAŞ'a bırakılıyor” şeklinde yorum yaparak dile getirdiler.

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