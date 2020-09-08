İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmancık'ta trafo yangını

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.


Olay Danişment Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşak karşında bulunan bir trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.


Yangın, ekiplerin çalışması sonrası kontrol altına alınarak çevrede bulunan ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.