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Osmancık'ta uyuşturucu operasyonu

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde yol kontrolü yapan polis ekipleri bir şahsın üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde yol kontrolü yapan polis ekipleri bir şahsın üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, D-100 karayolu üzerindeki uygulama noktasında yaptığı denetimler esnasında, bir şahsın üzerinde 2 bin 565 adet Extazi hap ile 185 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Nakil ve Ticareti yapmak suçundan düzenlenen tahkikat ekrakları ile birlikte adliye'ye sevkedildi. Cumhuriyet savcısının ifadesini almasından sonra mahkemeye sevkedilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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