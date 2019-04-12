Osmancık'ta yerel kapasite geliştirme semineri

Osmancık'ta derneklerin ve kamu kuruluşlarının katıldığı yerel kapasite geliştirme faaliyetinin üçüncüsü düzenlendi.

Çorum Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Bürosu tarafından organize edilen ve Osmancık'ta bulunan dernek ve kamu görevlilerinin katıldığı "Yerel Kapasite Geliştirme Faaliyeti” eğitim programında katılımcı dernek ve kamu görevlilerine eğitim programının hedefleri, dernekler mevzuatı, STK'larda kurumsal kapasite geliştirme, STK'lara sağlanan fon kaynakları, DERBİS-PRODES sistemleri, proje planlama, örnek proje uygulaması konularında bilgiler verildi.

Öğretmenevi toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim seminerinde bir konuşmasını yapan Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, STK'ların devletin vazgeçemediği unsurlarının başında geldiğini, kamu kurumlarımızın sivil toplum çalışmalarını desteklediğini ve Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün dün olduğu gibi bugünde elinden gelen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Osmancık Fotoğraf Sinema Amatörleri ve Kültür Sanat Turizm Araştırma Derneği(OFKAD) Başkanı İsmail Kabakdere, Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak'a derneğin ilçe geneli ve bölgede yapmış olduğu çalışmalara verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür plaketi taktim etti.

Seminere Osmancık Kaymakamlığı İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Şefi Yusuf Köse, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şenay Aksan, ilçede faaliyetlerini yürüten derneklerin temsilcileri katıldı.