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Osmancık'tan kartpostallık kar manzaraları

Çorum’un Osmancık ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyunca devam ederken akşam ve gece saatlerinde etkisini sürdürdü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyunca devam ederken akşam ve gece saatlerinde etkisini sürdürdü. Yağışla birlikte düşen kar miktarı yer yer 15-20 santimi bulurken, ilçe tamamen beyaza büründü.


Osmancık'ta başlayan kar yağışının ardından birçok vatandaş kar sevincini sosyal medyadaki takipçileri ile paylaştı. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'de “Kar Osmancık'a çok yakıştı” cümlesiyle paylaşımda bulundu.


Başkan Gelgör, dron çekimiyle yapılmış görselleri paylaşırken “Allah'ın rahmeti, bereketi ilçemizden hiç eksik olmasın. Uzun yıllar hasret kaldığımız kara kavuştuk. Memleketimizin yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Ancak bu şehir güzel insanlarla daha güzel...” ifadelerini kullandı.

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