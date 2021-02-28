Osmanıck belediyesi kısıtlamada sokakları yıkadı

Çorum'un Osmancık ilçesinde hafta sonu kısıtlamasında sokaklar dezenfektanlı suyla yıkanıyor.

Osmancık Belediyesi ekipleri, İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, cadde ve sokakları dezenfektanlı su ile yıkıyor.

Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda yıkama çalışmalarını sürdürürken hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokakların boş kalması da büyük kolaylık sağladı.