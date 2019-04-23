Otizmli çocuklardan zeybek gösterisi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çorum'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlk kez bir bayram kutlamasında sahne alan otizmli çocuklar tarafından sergiledikleri zeybek gösterisi hem protokol üyelerinin hem de Atatürk Spor Salonu'na bayram kutlamaları gelen vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı. Gösteri sırasında ve sonrasında otizmli çocukların yaşadıkları mutluluk çocukların yüzlerine yansıdı.

Müzik Öğretmeni Dilek Ardık, otizmli çocuklara halk oyunları öğretmenin zor olmasına rağmen çok keyifli olduğunu belirterek, “Bu bir ilkti. Bir ilki gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz” dedi.

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen ise, otizmli çocukların aileleri olarak kendilerinin de gurur duymayı hak ettiklerini ve bunu 11 yıl gerçekleştirdiklerini belirterek, “Gerçekten bu çok güzel bir şey. İlk kez bir fırsat tanındı. Şunu gördük ki otizm hiçbir şeye engel değil. Öğretmenizi yürekten kutluyorum. Eğitimle aşamayacağımız yok. Bize bu gururu yaşattılar çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.