İhlas Haber Ajansı

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Otobüs terminalinde kaçak içki yakalandı

Çorum’da, yolcu otobüsü ile gümrük kaçağı alkollü içki getiren bir kişi suçüstü yakalandı.

Çorum'da, yolcu otobüsü ile gümrük kaçağı alkollü içki getiren bir kişi suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir şahsın yolcu otobüsü ile gümrük kaçağı alkollü içki getireceği bilgisine ulaştılar. Kimliği belirlenen şahıs Çorum şehirlerarası otobüs terminaline geldiğinde valizinde yapılan adli aramada 25 adet gümrük kaçağı rakı ele geçirildi.


Gümrük kaçağı alkollü içkilere el koyan polis ekipleri, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattı.

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