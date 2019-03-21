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Otobüs terminalinde yangın

Kargı otobüs terminalinde bir işyerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.


Kargı otobüs terminalinde bulunan ve boş olduğu öğrenilen bir yazıhane de akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevler büyümeden yangını kontrol altına aldı.


Polis ekiplerinin işyeri etrafında güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.


Yangının çıkış nedeni belirlenemezken polisin olayla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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